Понедельник, 8 Октября 2018 15:28

АрмИнфо.Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Армении Артак Давтян с официальным визитом находится в Беларуси.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Минобороны РБ, в рамках визита запланированы встречи с руководством Вооруженных сил Беларуси, а также посещение воинских частей Минского и Гродненского гарнизонов.

В ходе встреч будут обсуждены вопросы текущего состояния международной и региональной безопасности, двустороннего военного сотрудничества, а также сотрудничества в рамках ОДКБ.