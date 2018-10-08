Понедельник, 8 Октября 2018 15:27

АрмИнфо. Баку пригрозил внести в "черный список" всех граждан РФ, которые с супругой Пашиняна Анной Акопян посетили Арцах.

Так, в Министерстве иностранных дел Азербайджана комментируя визит известных российских женщин в Арцах в рамках инициативы супруги премьер-министра Армении Анны Акопян "Женщины во имя мира", подчеркнули, что изучают информацию о посещении группой гражданок России "оккупированных территорий Азербайджана". "После надлежащей идентификации будет принято решение о включении их имён в список лиц, незаконно посетивших оккупированные территории", -заявили в пресс­службе МИД Азербайджана.

Известные российские писательницы, общественные деятели, публицисты, руководители общественных фондов и крупных гуманитарных проектов посетили передовую Арцаха. Визит состоялся в рамках акции "Женщины во имя мира", инициированной супругой премьера Армении Никола Пашиняна Анной Акопян.