Понедельник, 8 Октября 2018 15:24

АрмИнфо. Экс-губернатор Сюникской области Карен Амбарцумян заявил о том, что прекращает свое членство в партии "Процветающая Армения". Об этом последний написал на своей странице в соцсети Facebook.

Амбарцумян заявил, что, несмотря на то, что 4 октября он представил заявление об отставке с поста не считает завершенной свою "службу" Сюникской области и Армении. Он отметил, что не может оставаться равнодушным к происходящим в стране политическим событиям. "Прислушавшись к призывам и уговорам своих соотечественников, которые я не могу не принимать во внимание, я прекращаю свое членство в партии "Процветающая Армения"", - заявил Амбарцумян. Он отметил, что отныне продолжит служить Сюнику, сюникцам и государству, вкладывая свои усилия в дело усиления своей области и родины.

Отметим, что 2 октября у здания армянского парламента в Ереване по призыву премьер- министра РА Никола Пашиняна собрались несколько десятков тысяч человек, протестовавших против принятого депутатами законопроекта, который затрудняет процедуру роспуска парламента. Премьер заявил об увольнении министров и губернаторов от партий "Процветающая Армения" и "Дашнакуцутюн", поскольку эти силы проголосовали за данный законопроект. Все губернаторы и министры уже подали в отставку, однако, как видно Карен Амбарцуямн все же решил сохранить за собой должность губернатора, таким образом, покинув свою партию.