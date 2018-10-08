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АрмИнфо. "Среди общественности Армении есть недовольство по поводу моей отставки. Мы понимаем, что не должны подвергать рискам правительство, которое пользуется народным доверием. Поэтому сейчас пока обсуждаем варианты по роспуску парламента помимо моей отставки (если после отставки премьера парламент дважды не избирает главу кабмина, он распускается силой закона, ред.). Но выборы обязательно должны пройти в декабре", - сказал Пашинян в беседе с журналистами.
Он подчеркнул, что Национальное Собрание де-факто распущено, остаётся его распустить де-юре. "Если кто-то решил создавать проблемы для народа, то народ найдёт путь для ликвидации этой проблемы. Если народ решит, что эта власть должна уйти, то она должна уйти. Себя я считаю гарантом этого процесса", - заявил Пашинян.
Премьер иакже заметил, что депутатов Республиканской партии не красит то, чем они занимаются в Парламентской ассамблее Совета Европы, по сути, дискредитируя страну перед организацией. "Это еще одно доказательство, что нам нужен новый парламент. Наша парламентская делегация в ПАСЕ представляет не народ, а бывшую коррупционную систему",- отметил он. Касаясь возможности проведения РПА митинга, он заметил: "Пожалуйста, проводите митинги. Я на полном серьезе заявляю, что готов обсуждать возможность выступить на этом митинге"
|Пашинян выразил благодарность Миллзу за сбалансированную позицию в ходе "бархатной революции"
|Пашинян и Царукян подписали меморандум о проведении внеочередных парламентских выборов в декабре текущего года
|В правительстве Армении проходит встреча Пашинян-Царукян
|СК РА за прошедшие 9 месяцев вернул государству 1.215.883.750 армянских драм
|В СК Армении разбираются в обстоятельства демонтажа участка железной дороги Мегри- Капан, находящегося под ведомством ЮКЖД
|Глава МИД Армении: На 17-ом саммите Франкофонии будет принята резолюция, где будет формулировка по конфликтам
|Никол Пашинян призвал поддерживать тех депутатов, которые выступают "за" роспуск Национального Собрания и проведение досрочных выборов в декабре
|Позиции Республиканской партии в вопросе досрочных выборов еще больше ослабевают
|Viva Cell-MTS разыгрывает смартфоны iPhone SE и Honor 9 Lite
|Партия Реформистов выступила с новой позицией относительно досрочных выборов в парламент
|Глава фракции РПА и посол России в Армении обсудили вопросы сотрудничества на межпарламентских площадках
|На change.org запущена петиция с требование отставки архиепископа Арама Атешяна
|Начальник Генштаба ВС Армении с официальным визитом находится в Беларуси
|Баку пригрозил внести в "черный список" всех граждан РФ, которые с супругой Пашиняна посетили Арцах
|Экс-губернатор Сюникской области заявил о прекращении своего членства в ППА,
|Пашинян рассматривает альтернативные варианты роспуска парламента, помимо своей отставки
|Мартун Григорян займет в парламенте место Феликса Цолакяна, однако, не пополнит фракцию Республиканской партии
|Парламентские фракции никак не могут прийти к консенсусу относительно проведения досрочных выборов в Национальное Собрание
|Джон Болтон едет в Ереван
|Следственный Комитет Армении вышел на "след" лиц, тайно записавших телефонный разговор глав Службы национальной безопасности и Специальной следственной службы
|Пашинян обсудит сложившуюся в стране ситуацию с Царукяном и "Дашнакцутюн"
|Омбудсмен Армении: Арцах должен быть вовлечен в работы всех международных правозащитных организаций
|Пашинян: После досрочных парламентских выборов в Армении будут снесены баррикады
|Никол Пашинян: Для обеспечения развития Армении необходимо объединить весь имеющийся профессиональный потенциал
|Премьер-министр: Армения должна стать технологичной страной во всех сферах
|Участницы акции <Женщины во имя мира> на передовой в Арцахе
|Арман Татоян в Брюсселе принял участие в Генассамблее Международного института Омбудсменов
|СНБ раскрыла преступление 10-летней давности с участием экс-депутата парламента Левона Саркисяна
|Задержан бизнесмен Самвел Майрапетян
|Москва о новых перспективах урегулирования карабахского конфликта: Существует лишь одна реалистичная перспектива
|Москва: После политических перемен в Армении традиционно интенсивный российско- армянский диалог на высшем и высоком уровнях продолжился
|35-ое заседание СМИД МОФ началось с минуты молчания в память о Шарле Азнавуре
|Пашинян: Все те, кто попытаются игнорировать закон, мнение и требование народа, окажутся на "свалке истории"
|Исполнительный комитет ФФА назначил нового главного тренера сборной Армении по футболу
|Армен Саркисян поздравил Владимира Путина с днем рождения
|Никол Пашинян провел телефонную беседу с Владимиром Путиным, поздравив президента России с днем рождения
|Бако Саакян: Кампания "Женщины во имя мира" является уникальной площадкой для расширения сотрудничества
|Кровавая разборка в Ереване унесла жизни двух бывших депутатов от Процветающей Армении
|В СКК им. Карена Демирчяна начал свою работу 17-й саммит Международной организации Франкофонии
|Армия обороны НКР: За прошедшую неделю ВС Азербайджана около 150 раз нарушили режим прекращения огня
|Бако Саакян в Степанакерте принял участие в поминальной службе по Шарлю Азнавуру
|В церкви Святого Ованеса в Париже Католикос Всех Армян отслужил поминальную литургию в память Шарлю Азнавуру
|С 8 по 9 октября температура воздуха в Армении повысится на 3-5 градусов
|В возрасте 85-и лет скончалась Монсеррат Кабалье
|Министр иностранных дел Республики Арцах принял новоназначенного руководителя миссии МККК
|Передовые подразделения ВС Армении обнаружили нарушителя границы в направлении Нахиджевана
|Армянская премьера постановки оперы "Манон" знаменитого французского композитора Массне пройдет в Ереване 7 октября
|При поддержке IDBank-а в Ереване пройдет открытый чемпионат Европы по таэквондо
|По факту убийства рядового Геворга Арояна обвинения предъявлены младшему сержанту и командиру взвода той же части
|Арарат Мирзоян: Для построения демократии в стране, нам необходимое переходное правосудие
|Кокаин из Сан-Паулу, через Дубай в Ереван: иностранные граждане пытались перевезти наркотики в крупных размерах в Турцию
|Тоноян: Политическое руководство Армении отдает предпочтение мирному урегулированию карабахского конфликта
|Возможности развития армяно-российского сотрудничества в уголовно-правовой сфере обсудили Артур Давтян и Сергей Копыркин
|Пашинян: Его голос разлетелся по всему миру, дошел до самых далеких стран и растопил даже самые холодные сердца
|Мэрия Еревана сообщила, какие улицы в столице будут перекрыты в дни саммита МОФ
|Эмманюэль Макрон: Во Франции поэты никогда не умирают
|Сотни ереванцев на площади Шарля Азнаура в прямом эфире следили за церемонией официальной панихиды великого шансонье
|Полковник ВС: Армения определилась по вопросу модернизации своих танков Т-72 Б
|Демократ Боб Менендес призвал кандидата на пост посла США в Азербайджане настаивать на том, чтобы Баку воздержался от угрожающего поведения
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