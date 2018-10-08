Понедельник, 8 Октября 2018 15:24

АрмИнфо. "Среди общественности Армении есть недовольство по поводу моей отставки. Мы понимаем, что не должны подвергать рискам правительство, которое пользуется народным доверием. Поэтому сейчас пока обсуждаем варианты по роспуску парламента помимо моей отставки (если после отставки премьера парламент дважды не избирает главу кабмина, он распускается силой закона, ред.). Но выборы обязательно должны пройти в декабре", - сказал Пашинян в беседе с журналистами.

Он подчеркнул, что Национальное Собрание де-факто распущено, остаётся его распустить де-юре. "Если кто-то решил создавать проблемы для народа, то народ найдёт путь для ликвидации этой проблемы. Если народ решит, что эта власть должна уйти, то она должна уйти. Себя я считаю гарантом этого процесса", - заявил Пашинян.

Премьер иакже заметил, что депутатов Республиканской партии не красит то, чем они занимаются в Парламентской ассамблее Совета Европы, по сути, дискредитируя страну перед организацией. "Это еще одно доказательство, что нам нужен новый парламент. Наша парламентская делегация в ПАСЕ представляет не народ, а бывшую коррупционную систему",- отметил он. Касаясь возможности проведения РПА митинга, он заметил: "Пожалуйста, проводите митинги. Я на полном серьезе заявляю, что готов обсуждать возможность выступить на этом митинге"