Понедельник, 8 Октября 2018 15:13

АрмИнфо. Единоличное решение о проведении досрочных выборов в декабре, без согласия других политических сил является ультиматумом. Речь идет о будущем нашей страны, и проводить выборы в такой короткий срок просто-напросто опасно. Об этом на брифингах в Национальном Собрании 8 октября заявил глава фракции Республиканской партии Ваграм Багдасарян.

Он отметил, что 1-го октября встречался с премьер-министром Николом Пашиняном, и они пришли к согласию о том, что досрочные парламентские выборы должны состояться в мае или июне 2019 года. "Это дало бы нам всем, в том числе и правительству время, как следует подготовиться к досрочным выборам. Мы пришли к согласию о том, что должны состояться встречи и обсуждения с другими парламентскими фракциями", - заявил Багдасарян.

Депутат отметил, что в тот же день состоялось заседание комиссии по государственно- правовым вопросам, на котором обсуждался законопроект о внесении изменений в закон о Регламенте НС. На заседании данной комиссии участвовали также депутаты от фракции "Елк", однако, они не стали оповещать Пашиняна о данном законопроекте. "На следующий день Никол Пашинян позвонил мне, и попросил не выставлять проект закона на голосование. После чего он встретился со мной и заявил, что принял единоличное решение о том, что выборы состоятся в декабре. Так как данный вопрос был исчерпан, мы созвали внеочередное заседание парламента и проголосовали "за" данный законопроект. Ведь согласно нашему договору мы не должны были ставить на голосование данный законопроект до тех пор, пока не состоится наша встреча с Пашиняном",

- отметил глава Республиканской фракции. Багдасарян подчеркнул, что депутаты должны быть защищены от нападений и попыток воздействия на них. "Мы считаем, что депутаты должны быть защищены от попыток давления на них. Единственной целью данного законопроекта было именно это ", - отметил депутат.

Депутат также подчеркнул, что представители РПА считают, что нужно дать всем политическим силам время, чтобы они смогли должным образом подготовиться к предстоящим выборам. "Мы не намерены вести переговоры о проведении выборов в декабре, мы считаем это неоправданным. Переговоры значит взаимодействие, а позиция фракции "Елк" напоминает ультиматум", - подчеркнул Багдасарян.

Глава фракции РПА также заметил, что во фракции не было обсуждений о выдвижении своего кандидата на должность премьер-министра после отставки Пашиняна. "Если представители фракции "Елк" изменят контекст и из фразы "мы говорим о выборах только в декабре" изменится на "мы готовы вести переговоры, то мы готовы к взаимодействию", - отметил Багдасарян. Что касается позиции Сержа Саргсяна, относительно выборов в декабре Багдасарян заявил: "Каждый у нас во фракции имеет свою позицию, но вопрос выборов в декабре мы не обсуждали", - заключил депутат.

В свою очередь глава фракции "Елк" Лена Назарян заявила, что

переговоры с парламентскими силами должны продолжаться, и все двери

для продолжения данных переговоров открыты. "Никогда не поздно

продолжать переговоры, однако, что касается сроков проведения

досрочных выборов, то мы пока не знаем, станем ли мы обсуждать данный вопрос. Но мы готовы к переговорам", - заявила депутат.

Она отметила, что представители фракции "Елк" надеются на то, что их коллеги из других фракций не станут выдвигать своих кандидатов на должность премьер-министра после отставки Пашиняна. "Мы призываем представителей 3 парламентских фракций не выдвигать своих кандидатов на должность премьер-министра после отставки Никола Пашияна, а принять позицию общественности. В противном случае, та ситуация, которая была 2 октября, может повториться. Даже если ваша фракция решит выдвинуть своего кандидата, голосуйте "против", ведь здесь важна позиция каждого депутата", - призвала Назарян.

"После того, как они тайно внесли поправки в данный законопроект, они закрыли возможность вести переговоры относительно сроков. Более того, данные силы никак не объясняют, а почему выборы не должны состояться именно в декабре", - подчеркнула депутат. Что касается позиции блока "Елк" о том, что выборы необходимо провести именно в декабре, она заявила: "Все дело в том, что нынешний состав парламента не выражает точку зрения народа, и периодически пытается вести закулисные игры против правительства. В Национальном Собрании сформировалась "теневая власть", которая приносит в парламент "теневые" законопроекты, этому нужно положить конец", - подчеркнула Назарян.

Депутат также отметила, что времени до декабря более чем достаточно для внесения изменений в Избирательный кодекс, но в противном случае, досрочные выборы могут состояться и без изменений в ИК.

В свою очередь депутат от фракции АРФ "Дашнакцутюн" Спартак Сейранян заявил, что партия выступает за проведение досрочных парламентских выборов. "Мы ведь проголосовали "за" программу правительства и остаемся верны своей позиции", - отметил депутат.

Он заявил, что когда АРФД проголосовала за программу правительства, то было очевидно, что и октябрь, и ноябрь, и декабрь, вполне укладываются в рамки проведения досрочных выборов. "Говорить о том, что мы хотим провести выборы именно в мае - является манипуляцией", - подчеркнул депутат.

По словам Сейраняна их фракция уже четко дала понять, после каких именно шагов должны состояться выборы. "Досрочные выборы должны состояться после реформы избирательного кодекса. В противном случае, мы не сможем прийти к разрешению сложившейся ситуации", - подчекрнул Сейранян.

Он также заметил, что фактически выборы в Совет старейшин Еревана, в целом, были не столько муниципальными выборами, сколько представляли собой опрос общественности, поддерживают ли они проведение досрочных парламентских выборов в Армении или нет. "Если бы нас заблаговременно предупредили о том, что это фактически "референдум" мы бы подготовились к нему должным образом, а так выяснилось, что "референдум" проводится лишь для решения одного вопроса - распустить парламент или нет", - подчеркнул депутат.

В заключении Сейранян отметил, что АРФД может согласиться на досрочные выборы, если все политические силы придут к консенсусу о том, что выборы в парламент должны состояться именно в декабре.

Отметим, что представители фракции блока "Царукян" так и не появились на брифинге, однако, сегодня состоится встреча между главой блока Гагиком Царукяном и премьер- министром Николом Пашиняном.