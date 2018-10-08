Понедельник, 8 Октября 2018 14:05

АрмИнфо.Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в ближайшее время посетит Армению.

Как написал на своей странице в Facebook выпускник Fletcher School of Law and Diplomacy, политолог Сурен Саркисян, инициатором визита

выступил сам Болтон.

"Один из самых влиятельных людей Вашингтона через две недели (если ничего не поменяется) посетит Россию, Армению, Азербайджан и Грузию. Для Армении это исключительная возможность для переосмысления повестку Армения-США. В отличие от Армении, Азербайджан и Грузия установили более глубокие отношения со штатами", - заметил политолог, при этом добавив, что армянская сторона может решить серьезнейшие вопросы через Болтона.