Понедельник, 8 Октября 2018 13:57

АрмИнфо. Следственный Комитет Армении вышел на "след" лиц, тайно записавших телефонный разговор глав Службы национальной безопасности и Специальной следственной службы. Об этом в беседе с журналистами сообщил глава СК Айк Григорян.

Он также сообщил, что в настоящее время уже очерчен круг лиц, подлежащих допросу, часть из них уже допрошена, сделаны экспертизы. Другие подробности глава СК, исходя из тайны следствия, отказался сообщить.

Отметим, что в телефонном разговоре глав ССС и СНБ, попавшем в сеть, речь шла о деле 1 марта 2008 года, об аресте второго президента Роберта Кочаряна, генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, о причастности к делу экс-министра обороны Сейрана Оганяна и т.д