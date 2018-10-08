Понедельник, 8 Октября 2018 13:49

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян намерен обсудить сложившуюся в стране ситуацию с лидером блока "Царукян" Гагиком Царукяном и представителями партии АРФ "Дашнакцутюн". Об этом он сообщил сегодня в беседе с журналистами.

"Несмотря на поддержку депутатами от блока "Царукян" и АРФД нашумевшего законопроекта о внесении изменений в закон о регламенте НС, из интервью Гагика Царукяна я понял, что он не против досрочных парламентских выборов в декабре текущего года, поэтому я намерен обсудить с ним сложившуюся ситуацию. По сути, у меня с ним состоялась накануне неформальная встреча, и мы зафиксировали взаимопонимание по вопросам политической повестки, думаю, на этой основе мы продолжим переговоры. Также я намерен встретиться с депутатами от АРФД, поскольку в Париже я переговорил с представителями этой партии из Диаспоры",- объяснил Пашинян, сообщив, что сложившуюся в стране ситуацию он обсудил в Париже и с президентом Армении Арменом Саркисяном. Он отметил, что намерен провести с Саркисяном еще одну встречу по данной теме по его возвращению в Ереван 9 октября. При этом Пашинян затруднился ответить на вопрос о том, подпишет ли Саркисян закон о внесении изменений в закон о регламенте НС, значительно затрудняющий процедуру роспуска парламента.

При этом он подтвердил свое намерение подать в отставку с поста премьера для достижения досрочных парламентских выборов (если в случае отставки главы кабмина парламент дважды не избирает премьера, то он силой закон распускается, ред.). Тем не менее, Пашинян заметил, что его отставка будет носить лишь юридический характер, де-факто он продолжит исполнять обязанности премьера. "Я хочу, чтобы народ понял этот нюанс и не тревожился, поскольку я не собираюсь делать что-либо против воли народа или создавать ситуацию, ставящую власть народа под угрозу, хотя бы теоретически",- резюмировал Пашинян.

В ответ на замечание о том, что Республиканская партия не исключает возможности выдвижения собственного кандидата в премьеры в случае его отставки, Пашинян заявил, что если это действительно так, то РПА "продолжает не понимать" сложившуюся в стране ситуацию.

"РПА постоянно заявляет о необходимости создания в стране атмосферы толерантности, но сама делает все так, чтобы народ продолжал " не терпеть" ее. Я предлагаю РПА "выйти из этого режима, мы должны провести досрочные выборы, снести баррикады и встать на стабильный путь развития",- резюмировал премьер.