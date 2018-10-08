Понедельник, 8 Октября 2018 13:48

АрмИнфо. Арцах должен быть вовлечен в работы всех международных правозащитных организаций. Подобную точку зрения выразил Омбудсмен Армении Арман Татоян.

При этом он подчеркнул, что цивилизованное сообщество должно узнать об Арцахе через его демократию, правозащитную систему и гражданское общество. "Здесь живут женщины, дети, пожилые люди, люди с ограниченными возможностями, чьи права должны быть защищены. Защита жизни и здоровья наших соотечественников, проживающих в Арцахе, и их физическая безопасность - приоритет", - отметил армянский защитник прав человека.

По его словам, необходимо обеспечить визиты международного правозащитного сообщества в Арцах. "Во всех этих вопросах незаменимую роль играет Омбудсмен Арцаха, который осуществляет независимую деятельность с точки зрения прав человека, без политического воздействия", - отметил Татоян.

При этом он добавил, что благодаря усилиям теперь уже бывшего омбудсмена Арцаха Рубена Меликяна международное сообщество узнало об армянофобии и о тех бесчинствах, которые ВС Азербайджана устроили во время апрельской войны 2016 года в отношении армян. Он напомнил, что доклады о тех зверствах были представлены в международные авторитетные организации как Human Rights Watch, Amnesty International, European Ombudsman Institute.