Понедельник, 8 Октября 2018 13:47

АрмИнфо. Армения вступила в новую веху, когда между следственными органами и обществом есть полное взаимодоверие, заверил на торжественном заседании в честь дня сотрудника Следственного комитета премьер-министр РА Никол Пашинян.

Он заверил, что на этом новом этапе исключается вмешательство политической власти страны в дела следственных органов. "Есть время возводить баррикады и время сносить их. Мы приближаемся к тому времени, когда их надо сносить. И завершающим шагом на этом пути будут досрочные парламентские выборы, когда страна перешагнет переходный период и вступит в стабильную фазу своего развития",- заявил Пашинян, подчеркнув, что после того, как будут снесены баррикады, поступят приглашения всем достойным и профессиональным гражданам Армении приложить свои силы во имя развития и процветания родины.