Понедельник, 8 Октября 2018 13:25

АрмИнфо. Для обеспечения развития Армении необходимо объединить весь имеющийся профессиональный потенциал. Об этом 8 октября, представляя сотрудниками МЧС нового главу ведомства Феликса Цолакяна, заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, Феликс Цолакян не новый человек в системе управления. "МЧС в является силовой структурой, которая имеет свои воинские подразделения. Цолакян долгие годы проработал в силовой системе, имеет звание генерал- лейтенанта. Это назначение я считаю символичным. Этим назначением я захотел подчеркнуть, что в течение последних политических процессов и после ожидаемых парламентских выборов мы должны поставить перед собой следующую задачу обеспечения развития Армении. Для этого мы должны объединить весь имеющийся у нас профессиональный потенциал. Хотя Цолакян не был революционным активистом, однако его назначение на должность министра получило положительный отклик", - сказал Пашинян.

Напомним, что 3 октября президент Армении Армен Саркисян отправил в отставку министров от партий "Процветающая Армения" и <Дашнакцутюн>, поддержавших принятие парламентом изменений в законодательство, затрудняющих проведение досрочных выборов. От должностей были освобождены министр транспорта, связи и информационных технологий Ашот Акопян, министр спорта и по делам молодежи Левон Ваградян, глава МЧС Грачья Ростомян, министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Артур Григорян, министр экономического развития и инвестиций Арцвик Минасян, и министр сельского хозяйства Артур Хачатрян.