Понедельник, 8 Октября 2018 13:16

АрмИнфо. Армения должна стать технологичной страной во всех сферах. Об этом 8 октября, представляя нового министра транспорта, связи и информационных технологий РА Акопа Аршакяна, заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, в XXI веке все должно быть технологичным, начиная от сельского хозяйства, и заканчивая организацией работ. В этом плане премьер-министр много ожидает от работы главы ведомства. "Новый министр должен стать человеком номером один, ответственным за реализацию политики, благодаря которой Армения должна стать технологичной страной. В Армении и транспорт должен быть технологичным, сельское хозяйство, организация работы, все должно быть технологичным", - сказал глава правительства.

По его словам, в течение последнего времени порой бывали ситуации, когда в министерствах фиксировались паузы в работе. "Не хочу сказать, что местами в виде саботажа, но я вижу проявления пауз, когда говорят, подождем и посмотрим, что будет. Как-то на совещании в правительстве я сказал одному должностному лицу: зря не ждите, потому что того, что вы ждете, не произойдет, ибо победа народа необратима", - заключил премьер-министр.

В свою очередь, Акоп Аршакян поблагодарил Никола Пашиняна за доверие и заверил, что ведомство будет двигаться вперед, решая приоритетные задачи и воплощая в жизнь новые идеи.

Напомним, что 3 октября президент Армении Армен Саркисян отправил в отставку министров от партий "Процветающая Армения" и <Дашнакцутюн>, поддержавших принятие парламентом изменений в законодательство, затрудняющих проведение досрочных выборов. От должностей были освобождены министр транспорта, связи и информационных технологий Ашот Акопян, министр спорта и по делам молодежи Левон Ваградян, глава МЧС Грачья Ростомян, министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Артур Григорян, министр экономического развития и инвестиций Арцвик Минасян, и министр сельского хозяйства Артур Хачатрян.