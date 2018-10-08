Понедельник, 8 Октября 2018 13:12

АрмИнфо. Участницы акции <Женщины во имя мира> побывали на передовой в Арцахе.

Инициатива акции принадлежит супруге премьера Армении Никола Пашиняна Анне Акопян. В этой связи она предложила выплавить из пуль украшения и подарить их участницам акции. При этом она отметила, что выплавленные из пуль украшения также станут символом акции. <Оказывается, в Ереване есть мастер, который переплавляет пули в украшения. Я узнала об этом совсем недавно, и у меня родилась мысль: они станут символом акции <Женщины во имя мира>, и их получат, все, кто присоединится к нашей кампании>, - сказала Акопян.

Супруга премьер-министра заметила, что чем больше женщин присоединится к их акции, тем больше пуль исчезнет с лица земли.

После визита на передовую участников акции принял президент НКР Бако Саакян. Отметим, что в рамках акции Арцах посетили видные общественно-политические деятели России, представители культуры и искусства.