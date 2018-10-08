Понедельник, 8 Октября 2018 13:08

АрмИнфо. Омбудсмен Армении Арман Татоян в Брюсселе принял участие в Генассамблее Международного института Омбудсменов (IOI).

Как сообщили АрмИнфо в офисе Омбудсмена РА, в ходе заседания, в числе прочих тем, была рассмотрена деятельность Защитника прав человека Армении. Была подчеркнута роль Омбудсмена в деле обеспечения доступности информации и активности граждан, а также высоко оценена работа Татояна как во внедрении в РА международных стандартов защиты прав человека, так и в вопросе взаимодействия с международными структурами.

Изучалась практика представления особых мнений Конституционному суду, разработка законодательных актов и их рассмотрение с точки зрения защиты прав человека.

При сравнительном исследовании обсуждался опыт французских и армянских омбудсменов, представляя в качестве примера выступление в ЕСПЧ в качестве третьей стороны.