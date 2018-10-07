Воскресенье, 7 Октября 2018 13:44

АрмИнфо.Кровавая разборка в Ереване унесла жизни двух бывших депутатов от Процветающей Армении Поздно ночью в одном из ереванских ресторанов в общине Норк-Мараш был застрелен бывший депутат от ППА Каро Карапетян (Ювеци Каро). По информаци АрмИнфо он был убит другим бывшим депутатом от ППА Арутюном Карагезяном (Карамели Арут). Согласно источникам агентства в правоохранительных кругах, бывшие избранники народа в ресторане пытались решить денежный спор, однако не нашли общего языка, в результате перестрелки Карагезян застрелил Карапетяна.

«Арбитром» в споре был другой экс-депутат от ППА Абраам Манукян, который в настоящее время допрашивается.

Впоследствии стало известно, что Карагезян покончил жизнь самоубийством, застрелившись в собственном гараже в Давидашене.

Примечательно, что все три участника инцидента неоднократно становились участниками различных криминальных инцидентов, а зять Каро Карапетяна месяцами ранее был найден мертвым в одном из ереванских гостиниц.