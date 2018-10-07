Воскресенье, 7 Октября 2018 10:59

АрмИнфо. В Ереване, в спортивно-концертном комплексе им. Карена Демирчяна начал свою работу 17-й саммит Международной организации Франкофонии (МОФ), который продлится до 12 октября. Для участия в мероприятиях в столицу Армении приехали представители из 83 стран.

Работы саммита начались с 105-ого заседания Постоянного совета МОФ, в повестке которого вопросы организационного характера.

Завтра саммит продолжится в формате 35-ого заседания Совета министров иностранных дел стран-членов МОФ и продлится два дня.

9 октября в 17:00 часов по местному времени на площади Свободы состоится официальная церемония открытия «деревни Франкофонии», где порядка двух десятков франкофонских стран представят свои павильоны. Свыше 40 павильонов будут открыты для посетителей с утра до позднего вечера, ожидаются многочисленные культурные и бизнес-мероприятия.

9-10 октября в Центре креативных технологий «Тумо» состоится бизнес-форум. 9 октября пройдут бизнес-экскурсии, а 10 состоится сам форум, в котором примут участие более 360 представители бизнеса. В ходе форма планируется основать сеть информационных технологий стран МОФ. 9-12 октября в курортном городке Цахкадзоре также состоится конгресс журналистов-франкофонов.

Официальная часть саммита пройдет 11-12 октября. В ней примут участие более 40 глав государств и правительств стран-членов МОФ. 11 октября на площади Республики пройдет гала-концерт, состоящий из трех частей. Последняя часть будет полностью посвящена памяти легендарному шасонье Шарлю Азнавуру, который также должен был выступать на концерте, однако не дожил до этого дня. Маэстро скончался 1 октября на 95-ом году жизни.

12 октября в ходе официального саммита будут приняты документы, одним из которых станет Ереванская декларация. Будут приняты решения относительно даты и места проведения следующего саммита. Завершит саммит пресс-конференция для СМИ.

Эмблемой саммита стали символизирующие материки разноцветные плоды граната, соединенные в круг. Саммит проходит под девизом «Жить вместе». -0-