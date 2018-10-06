Суббота, 6 Октября 2018 13:35

АрмИнфо.В период времени с 30 сентября по 6 октября ВС Азербайджана около 150 раз нарушили режим прекращения огня на арцахско- азербайджанской линии соприкосновения.. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Арцаха.

Согласно источнику, за указанный период времени, в направлении армянских позиций было произведено более 1000 выстрелов из оружия различного калибра. Передовые подразделения АО НКР следуют режиму прекращения огня, сохраняют полный контроль над линией фронта и продолжают уверенно выполнять поставленную перед ними задачу.