Суббота, 6 Октября 2018 13:35

АрмИнфо.Заместитель министр юстиции Армении Сурен Крмоян в Астане принял участие в сетевом совещании национальных статистических бюро (НСБ) и профильных министерств региона Европы и Центральной Азии.

Как сообщает пресс-служба минюста, в ходе встречи стороны обсудили вопросы, связанные с доступностью правосудия, а также о насилии в отношении детей. Крмоян в своем выступлении представил сотрудничество между Минюстом Армении и Детским фондом Организации Объединенных Наций.

В рамках визита Крмоян провел ряд важных встреч, в частности, с заместителем министра юстиции Казахстана Эльвирой Азимовой. Крмоян также встретился с руководителем Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Казахстана и обсудил вопросы, связанные с электронным правосудием и электронными судами. Кромян также провел встречу с делегацией Министерства внутренних дел Казахстана. В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с сотрудничеством в пенитенциарной сфере и сфере пробации.