Суббота, 6 Октября 2018 13:29

АрмИнфо. В день траура, объявленный в Арцахе в связи со смертью Национального героя Армении, всемирно известного шансонье Шарля Азнавура, президент Арцаха Бако Саакян посетил степанакертский культурный центр имени великого армянина и принял участие в организованной там поминальной службе.

Как сообщает пресс-служба президента Арцаха, на мероприятии присутствовали предводитель Арцахской епархии Армянской Апостольской Церкви архиепископ Паргев Мартиросян, председатель Национального собрания Ашот Гулян, госминистр Григорий Мартиросян, сотни граждан и гостей.

Отметим, что 6 октября, в день похорон великого Азнвура в Армении и Арцахе объявлен днем траура. На зданиях госструктур, посольств и

дипведомств приспущены государственные флаги Армении. Также в посольствах и консульствах РА в зарубежных странах открыты книги скорби. Телеканалы и радиостанции пересмотрели сетку своих программ. В церквях будут отслужены литургии. Согласно последней воле Азнавура, он будет похоронен во Франции возле своих родителей. Для участия в похоронах во Франции находится президент Армении Армен Саркисян с супругой, премьер-министр Армении Никол Пашинян с супругой, Католикос Всех Армян Гарегин Второй и другие должностные лица. Накануне в Доме инвалидов Парижа состоялась церемония панихиды Азнавура, на которой присутствовало высшее руководство Франции и Армении. Напомним, что всемирно известный шансонье армянского происхождения скончался 1-го в возрасте 94 лет.