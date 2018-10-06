Суббота, 6 Октября 2018 13:25

АрмИнфо.В церкви Святого Ованеса в Париже Католикос Всех Армян отслужил поминальную литургию в память Шарлю Азнавуру.

В церемонии принял участие и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Примечательно, что в этой церкви крестился и обручился Шарль Азнавур. Отметим, что 6 октября - день похорон великого Азнвура в Армении и Арцахе объявлен днем траура. На зданиях госструктур, посольств и дипведомств приспущены государственные флаги Армении. Также в посольствах и консульствах РА в зарубежных странах открыты книги скорби. Телеканалы и радиостанции пересмотрели сетку своих программ. В церквях будут отслужены литургии. Согласно последней воле Азнавура, он будет похоронен во Франции возле своих родителей. Для участия в похоронах во Франции находится президент Армении Армен Саркисян с супругой, премьер-министр Армении Никол Пашинян с супругой, Католикос Всех Армян Гарегин Второй и другие должностные лица. Накануне в Доме инвалидов Парижа состоялась церемония панихиды Азнавура, на которой присутствовало высшее руководство Франции и Армении. Напомним, что всемирно известный шансонье армянского происхождения скончался 1-го в возрасте 94 лет.