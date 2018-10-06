Суббота, 6 Октября 2018 13:17

АрмИнфо. Днем 6-го октября в Арцахе и областях Вайоц дзор, Сюник ожидается дождь.

Как сообщает пресс-служба МЧС, с 7-10 ожидается погода без осадков. Северо-западный ветер с порывами до 5-10 метров в секунду. Днем 6-го октября температура воздуха понизится на 4-6 градусов, с 8-9 повысится - на 3-5, а в Арцахе и областях Лори, Тавуш, Сюник - на 8-10 градусов.

В Ереване днем 6-го и с 7-11 октября ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха днем будет колебаться от +23 до +27 градусов тепла.