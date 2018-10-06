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 Суббота, 6 Октября 2018 13:12
Татевик Шагунян

В возрасте 85-и лет скончалась Монсеррат Кабалье

В возрасте 85-и лет скончалась Монсеррат Кабалье

АрмИнфо. Всемирно известная испанская оперная певица Монсеррат Кабалье скончалась в возрасте 85 лет в Барселоне, сообщает газета El Pais со ссылкой на врачей.

Певица скончалась этой ночью в барселонской клинике Сан-Пау, где с середины сентября проходила лечение. По данным издания, похороны состоятся в понедельник, 8 октября, передает РИА.

Отметим, что Кабалье была одним из лучших друзей Армении и Арцаха. Она неоднократно посещала Арцах, вследствие чего попала в "черный список" Азербайджана.  Впервые она побывала в Арцахе еще в 2013 года, и после этого неоднократно посещала республику, оказывая ей различное содействие.

Кабалье известна техникой виртуозного пения бельканто. Она родилась 12 апреля 1933 года в Барселоне. Имя получила в честь местной священной горы, где находится монастырь Святой Марии Монсеррат.

В 1954 году Кабалье с отличием окончила Филармонический драматический лицей Барселоны, после чего ее приняли в театр Maggio Fiorentino во Флоренции, а в 1956 году она стала солисткой Базельской оперы.

В 1956-1965 годах Кабалье пела в оперных театрах Милана, Вены, Барселоны, Лиссабона. Там она исполнила множество партий в операх разных эпох и стилей.  Всемирная слава пришла к певице в 1965 году, когда она заменила заболевшую американскую оперную звезду Мэрилин Хорн в партии Лукреции Борджиа в нью- йоркском Карнеги-холл. Ее выступление стало сенсацией, зал устроил 20- минутную овацию.

В последующие годы Кабалье выступала на сценах самых знаменитых оперных театров - миланской "Ла Скала", нью-йоркской Метрополитен-опера, лондонского Ковент-Гардена, парижской Гранд-Опера, Венской государственной оперы. В ее репертуаре - оперы Верди, Доницетти, Россини, Беллини, Чайковского и других композиторов. Всего она исполнила около 125 оперных партий и выпустила более сотник 100 дисков. 

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