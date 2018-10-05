Пятница, 5 Октября 2018 19:42

АрмИнфо. Передовые подразделения ВС Армении обнаружили нарушителя границы в направлении от Нахиджевана в сторону Ерасха. Об этом на своей странице в Facebook написал пресс- секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

При этом он добавил, что сейчас не может предоставить больших деталей.