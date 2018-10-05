Пятница, 5 Октября 2018 19:13

АрмИнфо. В рамках Саммита Франкофонии 2018 года в Национальном академическом театре оперы и балета им. Александра Спендиаряна 7-го октября состоится армянская премьера постановки оперы "Манон" знаменитого французского композитора Массне, а Гала-спектакль пройдет 10-го октября.

Как отмечено в сообщении отдела связей с общественностью Театра оперы и балета, в Армении "Манон" представлена в постановке известного актера и оперного режиссёра - Андрейса Жагарса. Все декорации для представления были привезены в Армению из России.

В частности, постановка А.Жагарса 29-го января 2016 года уже получила высокую оценку музыкальных критиков, когда впервые была представлена в Московском музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко. Одну из главных ролей исполнил солист Театра оперы и балета Армении, тенор Липарит Аветисян, за что удостоился премии "Золотая маска" в номинации "Лучшая мужская роль". Мировая премьера оперы состоялась 19-го января 1884 года в театре "Опера комик", в Париже.

Генеральным спонсором Национального академического театра оперы и балета им. А.Спендиаряна выступает Ардшинбанк.