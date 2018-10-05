Пятница, 5 Октября 2018 19:00

АрмИнфо. При поддержке IDBank-а Интернациональная Федерация таэквондо Армении (ITF) инициировала в Ереване проведение открытого чемпионата Европы по таэквондо.

Как сообщает пресс-служба, сегодня состоится торжественная церемония открытия, которая будет сопровождаться шоу-программой. В турнире примет участие 21 группа, из коих 10 из Армении и 11 - из-за границы.

По словам президента ITF Карена Агаджаняна, мероприятие даст возможность показать Европе, что армянские спортсмены конкурентоспособны и могут бороться за звание чемпионов Европы.

"Выступая генеральным спонсором турнира, IDBank нацелен на продвижение армянских спортсменов в их стремлении достичь новых высот в Армении и за рубежом. IDBank придает важность ведению здорового образа жизни и активно содействует развитию спорта в Армении", - отмечено в сообщении.

Отметим, что IDBank (до 31 мая 2018г именуемый Банк Анелик) функционирует на рынке Армении с октября 1996 года. Акционерами Банка выступают: кипрская компания FISTOCO LTD с долей участия в 59,68% и ливанский Банк CreditBank S.A.L - 40,32%. Непрямыми мажоритарными акционерами выступают физлица: Tarek J. Khalefe (CreditBank S.A.L) и Вартан Диланян (FISTOCO LTD).