Пятница, 5 Октября 2018 17:23

АрмИнфо. По факту убийства рядового Геворга Арояна обвинения предъявлены солдату-срочнику, младшему сержанту и командиру взвода той же части, в звании капитан.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Следственного комитета Армении, в результате проведенных следственных мероприятий по выяснению обстоятельств смерти солдата-срочника Арояна, были получены факты о применении насилия в его отношении со стороны младшего сержанта. "При сопоставлении полученных данных, младшему сержанту было предъявлено обвинение по ст. 358.1 ч.4 УК РА. В качестве меры пресечения избран арест. Кроме того, по подозрению в бездействии власти, а также по подозрению в нанесении ранения рядовому Арояну, по статье 360 ч.2 арестован командир взвода, в звании капитан. Следствие продолжается", - отмечается в сообщении СК РА.

Напомним, что военнослужащий АО Геворг Суренович Ароян, 1997 года рождения получил тяжелое огнестрельное ранение в одной из воинских частей Арцаха 1 октября при невыясненных обстоятельствах, и скончался в госпитале. По факту было возбуждено уголовное дело по ст. 110 ч.1.