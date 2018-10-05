Пятница, 5 Октября 2018 17:13

АрмИнфо. Целью переходного правосудия является устранение ошибок прошлого. Об этом 5 октября на международном симпозиуме по переходному правосудию заявил первый вице премьер-министр Армении Арарат Мирзоян.

Мирзоян отметил, что за прошедшие 27 лет в Армении подделывались выборы, нарушались права человека, процветала коррупция, применялось насилие в отношении мирных демонстрантов и т.д. "После революции власть вновь была возвращена народу и сейчас, для построения демократии в стране, нам необходимое переходное правосудие. Его целью является регистрация нарушений, совершенные в прошлом, и решение проблем, которые из-за них есть в настоящем. Однако, хочу заметить, что переходное правосудие в Армении должно действовать исключительно в рамках закона. Оно не должно противопоставляться судебной системе или вмешиваться в их дела, оно будет взаимодействовать с ней. Каждое действие переходного правосудия должно быть осуществлено в соответствии с Конституцией и международными обязательствами Армении", - заключил вице-премьер. Мирзоян также отметил, что целью переходного правосудия является не арест тысяч людей, а исключение тех действий, которые они совершали в прошлом.

В свою очередь профессор международного права Мидлсекского университета Лондона Уильям Шабас заявил, что понятие переходное правосудие еще очень молодое, ему всего лишь 25 лет. "В каждой стране есть свои особенность и своя специфика, преимущество переходного правосудия заключается в том, что каждая страна может приспособить его под свою специфику. Главная задача переходного правосудия заключается в том, что не нужно отрицать прошлого, напротив, учитывая совершенные преступления, нужно найти решения по недопущению их повторения", - отметил Шабас.

Он также заявил, что в процессе переходного правосудия следует очистить систему от тех, кто прошлом осуществлял коррупционные нарушения и многие другие преступления. Профессор также отметил, что одним из компонентов переходного правосудия является восстановление прав человека. "Дело в том, что переходное правосудие ни в коем случае не должно соперничать с судебной системой или оспаривать его решения, напротив, оно призвано оказывать ему поддержку и дополнять его. Судьи должны быть свободны в своих решениях, и принимать их на основе своего опыта и знаний", - подчеркнул Шабас. Профессор также заметил, что переходное правосудие нацеленно на решение системных проблем в стране и в обществе, а также на осуществление институциональных перемен. "Если человек уличен в коррупции, но он готов возместить ущерб, нанесенный государству, он не должен садиться в тюрьму, в его отношении можно применить амнистию", - отметил Шабас.

Отметим, что 17 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян выступая на митинге, посвященном 100 дням правления нового правительства Армении, заявил о необходимости создания в стране органов переходного правосудия. В этой связи он отметил, что сегодня все громче звучат мнения о том, что значительная часть судейского корпуса обслуживала коррумпированную систему и была ее составной частью. <В этом смысле недоверие к судебной системе остается очень глубоким. Это, конечно, очень деликатная тема, и мы в любом случае не должны поддаваться соблазну вмешиваться в дела судебной системы. Но я хочу сказать, что с первого дня на посту премьера я говорил, что отказываюсь от порочной практики давать указания судебной власти, и я отказался от этого. Но с другой стороны, хочу подчеркнуть, что это не означает, что некоторые судьи должны продолжать получать указания от представителей предыдущих коррумпированных властей. Хочу сказать и коррумпированным предыдущим властям, и получающим от них указания судьям - возьмитесь за ум и не вздумайте шутить с народом>, - подчеркнул Пашинян. По его словам, органы переходного правосудия могут быть нужны потому, что в законодательстве Армении есть множество проблем. Он пояснил, что закон <О незаконном обогащении> вступил в силу с 1 июля 2017 года, и формально возвращение награбленного до этой даты может вызвать проблемы.