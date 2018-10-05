Пятница, 5 Октября 2018 16:57

АрмИнфо. Комитет государственных доходов (КГД) Армении разоблачил транснациональную преступную группу по перевозке наркотиков в Турцию.

Как передает пресс-служба КГД, сотрудники отдела оперативного розыска Управления по борьбе с контрабандой ведомства, 30 сентября при реализации оперативной информации, в зоне таможенного контроля зала прибытия аэропорта "Звартноц", в ходе таможенного досмотра пассажира рейса Дубай-Ереван гражданки Гватемалы Эрнандес Агилар Ондина Лисет в ее чемодане обнаружили 4 металлические тары с веществом, похожим на кокаин в 3,5 кг. Согласно экспертной оценке Полиции РА, обнаруженное вещество является кокаином. По факту в Следственном управлении КГД возбуждено уголовное дело.

В рамках уголовного дела, по результатам неотложных широкомасштабных мероприятий, осуществленных совместно с сотрудниками отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств Главного управления по борьбе с организованной преступностью Полиции Армении, выяснилось, что гражданка Гватемалы перевозила наркотик из бразильского города Сан-Паулу. Контрабандный товар она должна была передать неизвестному ей лицу в номере одной из гостиниц Еревана, или же на близлежащей территории.

По результатам оперативно-розыскных мероприятий, 3-го октября в СУ КГД была доставлена гражданка Казахстана Елена Колтишева, которая в тот же день прилетела в Армению из Турции для получения наркотического вещества и его дальнейшей перевозки в Турцию.

"Оперативно-розыскные действия в рамках уголовного дела продолжаются для выявления всех участников и заказчика преступления", - говорится в сообщении КГД РА.