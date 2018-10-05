Пятница, 5 Октября 2018 16:56

АрмИнфо. В рамках сотрудничества Вооруженных сил двух армянских государств, министр обороны Армении Давид Тоноян в сопровождении начальника Генштаба Артака Давтяна посетил Арцах.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Минобороны РА, Давтян вместе с главой Армии обороны Арцаха Левоном Мнацаканяном провели встречу с командным составом, с которыми обсудили вопросы, связанные с обеспечением боеспособности и сотрудничества ВС двух стран.

Коснувшись карабахской проблемы, Тоноян особо подчеркнул, что политическое руководство Армении отдает предпочтение мирному урегулированию конфликта посредством переговоров.

Министр обороны Армении призвал командование, придерживаться указания премьер- министра Никола Пашиняна соблюдать режим перемирия. "Переговоры, направленные на мирное урегулирование конфликта по разным причинам могут быть пролонгированы. Учитывая всё это, вооруженные силы Армении должны обеспечить устойчивый рост боевой готовности", - резюмировал Тононян.