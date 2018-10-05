Пятница, 5 Октября 2018 16:23

АрмИнфо. Возможности развития армяно- российского сотрудничества в уголовно-правовой сфере обсудили в ходе встречи 5 октября генеральный прокурор Армении Артур Давтян и посол России Сергей Копыркин.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Генпрокуратуры, Копыркин указал на необходимость максимального укрепления сотрудничества между правоохранительными структурами двух стран и выразил готовность содействовать этому.

В свою очередь Давтян высоко оценил существующее сотрудничество между прокуратурами Армении и России как в двустороннем, так и многостороннем форматах, которое, по его оценке, полностью соответствует духу союзнических и дружественных отношений.

В ходе встречи были также затронуты вопросы практического применения более эффективных механизмов уголовной защиты прав граждан друг у друга, выявления лиц, скрывающихся от правосудия, а также увеличения усилий по борьбе с транснациональной преступностью.

Была достигнута договоренность участить подобные встречи, с целью более эффективного решения вопросов повестки. Давтян также выразил соболезнования послу, в связи с крушением вертолета под Костромой, в результате чего погиб замгенпрокурора РФ Саак Карапетян.

По словам Давтяна, это также большая потеря для армянской генпрокуратуры.