Пятница, 5 Октября 2018 16:17

АрмИнфо."Сегодня мы собрались преклониться перед творчеством и воздать должное величайшему мастеру французского шансона Шарлю Азнавуру. Восемь десятилетий это имя выгравировало улыбки на лицах миллионов людей, учащая или замедляя дыхание десятка миллионов, привносил блеск в сотни миллионов глаз", - с таких слов начал свою речь премьер-министр Армении Никол Пашинян 5-го октября на церемонии прощания с национальным героем Армении, Чрезвычайным и Полномочным послом республики в Швейцарии, легендарным музыкантом Шарлем Азнавуром.

По словам премьера, имя Азнавура 1-го октября 2018 года на мгновенье приостановило ход планеты Земля и международной жизни.

Пашинян напомнил, что предки Шарля Азнавура чудом спаслись во время Геноцида армян и нашли свой последний приют во Франции, как и многие другие армяне, где и родился Вагинак Азнавурян, который потом должен был стать великим Шарлем Азнавуром. "Его убеждали, что сцена не для него, а пение - не есть его призвание, что судьба и так была чрезмерна щедра по отношению к нему, поскольку его отец спасся во время Геноцида>, - заявил премьер, подчеркнув, что Вагинак Азнавурян, тем не менее, осознавал свою миссию и путь к ее достижению. "И он пел, творил и пел в пустых и полупустых залах, не уставая и не отступая, дал время человечеству понять и осознать, что на небосклоне мировой культуры вспыхнула большая звезда, которая еще несколько десятилетий будет "взрывать" самые авторитетные сцены мира", - отметил он.

"Его голос разлетелся по всему миру, дошел до самых далеких стран и растопил даже самые холодные сердца", - сказал Никол Пашинян.

Глава армянского правительства выразил сожаление, что не смог лично познакомиться с Великим Мастером - Шарлем Азнавуром. "Но, поверьте, я его воспринимаю как родного человека, его так воспринимает каждый армянин, поскольку Азнавур - это человек, который поднял имя Армении на вершину мира, который жил заботами и надеждами своей исторической родины и своего народа", - подчеркнул Пашинян. В том числе из-за этого, по словам премьера, Шарль Азнавур был удостоен звания Национального героя Армении. "Это звание он заслужил также за свой неоспоримый вклад в становлении Республики Армения", - заявил он. Пашинян указал, что в честь Азнавура в Армении названы улицы и площади, и он единственный человек, которому еще при жизни в РА поставили памятник.

День похорон Азнавура, как отметил премьер, в Армении объявлен днем траура и это является проявлением той огромной любви, которая есть в сердце каждого армянина, без исключения, в отношении Великого человека, Великого француза и Великого гражданина мира.

Обращаясь к президенту Франции Эммануэлю Макрону, Никол Пашинян отметил особое чувство уважения и благодарности, которое армянский народ питает к главе Французской Республики. "Желаю высказать слова благодарности армянского народа в адрес Франции и французского народа за создание благоприятной среды для развития армянского таланта и предоставление приюта армянскому народу после Геноцида. Армянство Франции прославилось такими именами, как Шарль Азнавур, Анри Верно, Жорж Гарваренц, Гарзу, Жансем", - подчеркнул Пашинян, добавив, что Франция стала любимым оазисом армянского народа.

"Азнавур, вне всякого сомнения, был предан Франции. Это великий гражданин Франции. Он был беспримерным послом французского языка. Но он был также горячим защитником Армении, настоящим чрезвычайным послом нашей страны. Он жил заботами Армении. И наш народ мог видеть и почувствовать его любовь во время землетрясения в Армении тридцать лет назад", - сказал армянский премьер-министр.

Как указал Пашинян, Азнавур не остался равнодушным к ненасильственной, бархатной революции в Армении. В последнем письме к премьеру, по словам Пашиняна, он в частности, сообщил, что желает посетить Армению, как только это позволит его состояние здоровья и "познакомиться с силами, которые будут творить будущее армянского народа".

Глава армянского правительства отметил, что Великий шансонье планировал на следующей неделе приехать на саммит Франкофонии. "Я обещал показать его новую Армению, чтобы он почувствовал изменения, произошедшие в нашей стране, но увы, к сожалению, этого не произошло", - сказал Пашинян. "Сегодня здесь, на глазах у всего мира торжественно обещаю, что мы воплотим в жизнь Ваши посылы. Заверяю, что безостаточно предан своему делу - сделать Армению такой, какой Вы мечтали ее видеть - свободной и счастливой. Преклоняюсь перед Вами - перед Великой Францией, Великий армянин, великий гуманист" - сказал Никол Пашинян.