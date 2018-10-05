Пятница, 5 Октября 2018 15:16

АрмИнфо.Мэрия Еревана сообщила, какие улицы в столице будут перекрыты в дни саммита Международной организации Франкофонии.

Так, согласно сообщению пресс-службы столичной мэрии, с целью обеспечения безопасности дорожного движения на гала-концерте 11 октября, с 22:00 часов по местному времени 10 октября запрещается парковка транспортных средств на площади Республики и площади Шаумян, а также на улицах Вазгена Саркисяна, Абовяна (с перекрестка Абовян-Туманян до площади Республики), Налбандяна ( отплощади Сахарова до площади Республики), Тигран Меца (от перекрестка Т.Мец- Республика доплощади Республики), Амиряна (от перекрестка улиц проспект Мащтоца-Амирян до площадиРеспублики).

"С целью обеспечения безопасности движения транспортных средств, обслуживающих гостей саммита с 08:30 часов 11 октября до 10:30 запрещается проезд по улице Ачаряна в направлении центра: Московян-Гераци-Корюн, от перекрестка улиц проспект Азатуцюн-Бабаян по ул. Сараландж, Терян, Корюн. Полностью будут перекрыты: проспект Маштоца, ул. Атенка и шоссе Цицернакаберд. От перекрестка ул.Туманян- Абовян до площади Республики, от перекрестка Маштоц-Амирян до площадиРеспублики, улицы Италии, Бейрута и Заакяна, от перекрестка Агатангегоса-Хоренаци до проспекта Маштоца, от перекрестка ул.Тигран Мец-Ханджян до площади Республики, от перекрестка ул. Республика-Вардананц до ТигранМеца, от площади Сахарова до площади Республики, от перекрестка ул. Арам-Хаджян до ул. Налбандяна, от площади Шаумяна до площади Свободы.", - говорится в сообщении мэрии, при этом подчеркивается, что в эти дни будут работать объездные дороги.

В мэрии также приносят свои извинения в связи с причиненными неудобствами