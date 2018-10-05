Пятница, 5 Октября 2018 15:14

АрмИнфо. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своем Послании народу поручил с 1 января 2019 года провести амнистию для малого и среднего бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Чтобы бизнес мог начать работу с чистого листа, поручаю с 1 января 2019 года приступить к проведению налоговой амнистии для малого и среднего бизнеса. Но не все так гладко. Есть бизнес, который честно платит налоги, он завтра скажет: «Этому списали, а мне почему не списали?». То есть речь идет о списании пени и штрафов, если он заплатил основной налог государству», - сказал Глава государства в своем ежегодном Послании народу Казахстана. По словам Нурсултана Назарбаева, именно бизнес создает новые рабочие места, обеспечивает большую часть казахстанцев доходами. Поэтому в стране нужно формировать стабильные источники роста бизнеса, стимулировать частные инвестиции, обеспечивать свободу рынка.

Президент также поручил реорганизовать Службу экономических расследований. «Надо реорганизовать Службу экономических расследований, передав функции в Комитет финансового мониторинга, основной задачей которого должна стать борьба с теневой экономикой», - сказал Нурсултан Назарбаев, выступая с ежегодным Посланием народу Казахстана. Глава государства отметил, что Казахстану необходимо двигаться к построению безналичной экономики.

«Мы должны идти к безналичной экономике. Именно там, где идет наличность, идут взятки и коррупция. В связи с этим Правительству надо принять действенные меры по сокращению теневой экономики как минимум на 40 процентов», - резюмировал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства обратился к инвесторам с призывом уважать страну, в которой работают.Назарбаев заявил, что экологический контроль со стороны Министерства энергетики осуществляется слабо и потребовал, согласно законодательству, повысить требования.

«Европарламент вчера заседал и сообщил, что в Евросоюзе на 40% будут сокращены выбросы, мазут вообще не будет использоваться. А мы куда смотрим? То есть тот, кто загрязняет, должен иметь такие штрафы, что мало не покажется. И не надо этого бояться. Инвесторам у себя на родине пикнуть не дают, а здесь они вольготно себя чувствуют. Надо уважать страну, где работаете», - заявил Глава государства. Президент отметил необходимость усиления работы по улучшению экологической обстановки. По его словам, надо улучшить системы экологического мониторинга и предоставить свободный онлайн-доступ к ним.

Назарбаев также поручил разработать до 1 сентября 2019 года прогнозную схему территориально-пространственного развития страны до 2030 года. «Это и будет новой картой управляемой урбанизации страны. Какие поселки перспективные, какие нет. Я вам сказал, что 1300 школ закрылось, потому что поселков нет уже, кто за этим смотрит, где и что мы будем строить, а где не будем строить. Куда дорогу подведем, а куда нет. Вот это и есть новая управляемая карта», - сказал Нурсултан Назарбаев в ежегодном Послании народу Казахстана.

Глава государства также для реализации практических мер поручил разработать прагматичную программу развития регионов до 2025 года, с конкретными мероприятиями, проектами, объемами финансирования. «Указанные аспекты регионального развития надо учесть в госпрограммах «Нурлы жол», « Нурлы жер», реализация которых также должна быть продлена до 2025 года», - добавил Нурсултан Назарбаев.

Нурсултан Назарбаев отметил необходимость развития региональной городской инфраструктуры. Для этого в текущем году увеличено финансирование строительства и реконструкции дорог местного значения до 150 миллиардов тенге, сельского водоснабжения - до 100 миллиардов тенге.

«Пока ко мне домой дорога не пришла, я автобан до Борового не воспринимаю», - так рассуждает человек. Внутри области, между районами, дороги очень плохие. Необязательно строить там автобаны. Надо привести в нормальное состояние эти дороги. Для этого выделяются деньги, используйте. Акимам нужно сконцентрироваться на решении защиты этих средств, наиболее острых проблем в регионах. Правительству также системно подойти к этой задаче: создать перечень дополнительных инфраструктурных вопросов, волнующих людей, оценить проекты и источники их финансирования. Питьевая вода, ЖКХ, дороги - вот что волнует людей», - сказал Глава государства.

Президент отметил необходимость синхронизации строительства школ, детсадов, больниц с планами по развитию населенных пунктов, а также создания условий для привлечения в этот сектор частных инвесторов. «Я говорю о том, что какие поселки развивать, бесперспективные, - не надо. В то же время надо постепенно переходить от модели «инфраструктура - людям», к модели «люди - инфраструктуре». Это будет стимулировать укрупнение населенных пунктов, повышать эффективность выделяемых средств. В этой связи нужно разработать систему региональных стандартов для различных населенных пунктов - от опорных сел до городов республиканского значения», - рассказал Нурсултан Назарбаев.

По данным Президента, в Казахстане с 2015 года построено и реконструировано 2400 километров автодорог. «Никогда в истории такого не было. Эта работа продолжается, и до 2020 года будет дополнительно построена и реконструировано еще 4 600 километров дорог. И вся страна будет покрыта сетью первоклассных автомобильных дорог, которые останутся нашим детям и внукам. Как раз это и сближает людей, создает единую страну при нашей огромной территории, дает возможность продвигаться бизнесу и продавать свои товары», - заключил Глава государства.