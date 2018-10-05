Пятница, 5 Октября 2018 15:02

АрмИнфо.Во Франции поэты никогда не умирают. Об этом 5 марта церемонии прощания с великим французским шансонье армянского происхождения Шарлем Азнавуром в Доме инвалидов заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Французский лидер отметил, что Азнавур был спутником дороги, человеком, который давал отеческие советы, кто пел с высоты человеческой правды. "Шарль Азнавур был сыном, послом, другом Армении. Тот, кто знал трагедию истории, кто предоставил голос тем, кого хотели заставить замолчать", - отметил Макрон.

При этом он добавил, что Азнавур сегодня вновь напоминает Франции о том, что она как нация должна всем армянам, бежавшим с родины к ним. "В течении долгого времени многие мужчины и женщины в своих мыслях будут напевать отдельные мелодии и истинные слова Азнавура, потому что во Франции поэты никогда не умирают", - сказал Макрон.

Церемония прощания с великим французским певцом армянского происхождения Шарлем Азнавуром пройдёт 5 октября в Доме инвалидов. На церемонию прощания были приглашены 1200 человек. Во дворе Дома Инвалидов собрались родственники шансонье, высокопоставленные лица, деятели искусства, политики. Гроб с телом шансонье, покрытый французским флагом, и венок в цветах армянского триколора внесли под традиционную армянскую мелодию Dle Yaman во внутренний двор Дома Инвалидов. Церемония прощания проходила в присутствии руководителей Франции и Армении. Гроб с телом Азнавура на церемонии прощания в Париже проводили аплодисментами.

В церемонии прощания учувствовали президент Франции Эмманюэль Макрон, президент Армении Армен Саркисян, премьер-министр Никол Пашинян, Католикос всех армян Гарегин II, мэр Парижа Анн Идальго, экс-президент Франции Николя Саркози с супругой Карлой Бруни, лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, актер, Жан-Поль Бельмондо, певица Мирей Матье.

Великого французского шансонье армянского происхождения Шарля Азнавура похоронят 6 октября в коммуне Монфор-л'Амори, недалеко от Парижа (департамент Ивлин). Такова была последняя воля артиста. В коммуне Монфор-л'Амори располагается один из домов Азнавура, в котором он часто проводил время со своей семьей. "Моя земля - это французская земля. В монастыре XII века в моей коммуне Монфор-л'Амори сооружен специальный небольшой семейный склеп", - говорил ранее Азнавур.

6 октября в Армении и Арцахе объявлен днем траура.