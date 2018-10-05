Пятница, 5 Октября 2018 14:34

АрмИнфо.Сегодня на площади Шарля Азнаура сотни ереванцев вновь пришли почтить память великого шансонье, несли цветы и свечи, многие со слезами на глазах в прямом эфире следили за официальной церемонией прощания с маэстро во дворце Инвалидов в Париже.

Панихида началась под звуки народная армянской песни, обработанной великим Комитасом, «Delé yaman». «Мы не можем говорить об Азнауре в прошедшем времени, он навеки останется рядом с нами», - говорили присутствующие на площади жители армянской столицы. Некоторые, уже пожилые люди, вспоминали свою молодость, прошедшую на фоне песен великого шансонье.