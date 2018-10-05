Пятница, 5 Октября 2018 13:49

АрмИнфо.Армения определилась по вопросу модернизации своих танков Т-72 Б. Об этом 5 октября в Ереване, на пресс-конференции, посвященной Дню танкиста, заявил начальник отдела эксплуатации и планирования бронетанковой службы управления ВС по вооружению, полковник Зорайр Габриелян, отвечая на вопрос как проходит процесс модернизации танков Т-72 Б до уровня Б3.

При этом он добавил, что сейчас ведутся конкретные переговоры в этом направлении, однако он не может раскрыть подробности, так как они включают в себя секретные элементы. "Мы осуществляем работы, но я полагаю, что не стоит концентрировать внимание на одном направлении, да ведется конкретная работа в направлении пополнения парка модифицированной версией танка Т 72 (Б3), модернизации версии А, того же танка. Но, хотел бы сказать, что в этом процессе, мы также большое внимание уделим собственному военно-промышленному комплексу",

- отметил Габриелян, добавив, что ряд элементов на модифицированной версии танков будет отечественного производства.

Отвечая на вопрос о том, на каком уровне сегодня находится международное сотрудничество, полковник ВС РА заметил, что сотрудничество развивается с разными странами и по разным направлениям. "Международное сотрудничество и обмен опытом это очень хорошо, это процесс постоянный. Как мы учимся, так и у нас учатся, и есть большой интерес к продукции нашего ВПК. Однако, как показывает опыт, сотрудничество вещь хорошая, но лучше опираться на собственный ВПК, на собственные силы, так как политическая ситуация может меняться и реалии тоже", - резюмировал Габриелян.

Ранее сообщалось, что Армения и Россия начали масштабную программу модернизации основных боевых танков (ОБТ) Т-72, состоящих на вооружении ВС РА. Планировалась модернизация танков до уровня Т-72Б4.

Примечательно, что до подписания соглашений с российской стороной, Министерство обороны Армении планировало подписать контракт на модернизацию своих танков с польской компанией Bumar Labedy.