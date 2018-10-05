Пятница, 5 Октября 2018 13:47

АрмИнфо.Сенатор Боб Менендес, ведущий демократ в комитете Сената по международным отношениям, призвал посла США в Азербайджане Эрла Литценбергера настаивать на том, чтобы президент Ильхам Алиев воздержался от воинственной риторики и действий, ставящих под угрозу мир на линии соприкосновения.

Как сообщает Армянский национальный комитет Америки (ANCA), в ходе слушаний Комитета сенатор поинтересовался у дипломата, какие предпринимаются шаги для того, чтобы Баку отказался от угрожающего поведения. Литценбергер ответил, что США работают по трем направлениям: неприменение силы, уважение территориальной целостности и право на самоопределение. Помимо этого, как указал американский посол, сопредседатели Минской группы ОБСЕ осуждают "любое насилие и любую угрозу применения насилия на линии соприкосновения, без особого упоминания об атаках Азербайджана". В ответ на последующий вопрос сенатора Менендеса о том, будет ли он, как посол США в Азербайджане, "призывать азербайджанцев отступить от любого угрожающего поведения, нарушающего мир на линии соприкосновения", Литценбергер ответил, "это справедливое заявление, сэр." Сенатора Менендес поинтересовался также, следует ли сокращать американскую помощь Азербайджану в области безопасности в связи с нарушениями прав человека, Литценбергер ответил, что Государственный департамент будет "очень осторожен в этом вопросе, чтобы гарантировать, что ничто из того, что США делает или предоставляет [с точки зрения помощи США в области безопасности] Азербайджану, не подрывает усилия по достижению мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта".

По словам посла, помощь США в вопросе обеспечения безопасности в Азербайджане и далее будет включать в себя обучение правам человека. Этот аспект, как указал он, вызывает повышенную озабоченность со времен скандала с Сафаровым. Напомним, что Рамиль Сафаров - азербайджанский офицер, который в 2004 году топором убил спящего армянского офицера Гургена Маргаряна, вместе с которым он проходил обучение в рамках программы НАТО "Партнерство во имя мира" в Будапеште. В 2006 году Сафаров был приговорен венгерским судом к пожизненному тюремному заключению. Однако, 31 августа 2012 года втайне от всех был экстрадирован в Азербайджан, где его встретили как национального героя. В тот же день он был помилован указом президента Азербайджана и получил в подарок квартиру и звание майора, с выплатой жалования за восемь лет. Решение о передаче Рамиля Сафарова Азербайджану привело к разрыву дипломатических отношений между Арменией и Венгрией. Освобождение и героизация Сафарова были осуждены многочисленными представителями международных организаций.