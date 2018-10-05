Пятница, 5 Октября 2018 13:16

АрмИнфо.В Доме инвалидов в Париже проходит церемония панихиды и Национальной дани уважения памяти Шарля Азнавура. На церемонии выступили президент Франции Эмманюэль Макрон, а также премьер Армении Никол Пашинян. Шарль Азнавур - первый музыкант, с кем Франция прощается с такой торжественностью.

В церемонии принимает участие также президент Армении Армен Саркисян, Католикос Всех Армян Гарегин Второй, высокопоставленные должностные лица Франции, видные деятели искусства и культуры.

Азнавур скончался в ночь на 1 октября в своем доме на юге Франции. Согласно последней воле Азнавура, он будет похоронен во Франции возле своих родителей. Церемония прощания запланирована на пятницу-субботу, похороны состоятся 6 октября.

В день похорон Азнавура в Армении и Арцахе объявлен траур, в церквях двух армянских республик будут отслужены литургии.