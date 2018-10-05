Пятница, 5 Октября 2018 12:56

АрмИнфо. Делегация из Армении приняла участие в заседании Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) в Бишкеке.

Как сообщает пресс-служба парламента, парламентарии из Армении в своих выступлениях вновь подчеркнули, что Азербайджан, вопреки воле значительной части стран ОБСЕ, инициировал и реализовал закрытие миссий ОБСЕ и в Баку, и в Ереване, что в свою очередь ограничило возможность проведения работ по содействию урегулированию конфликта и пограничной безопасности.

Выступившая по повестке заседания Эрмине Нагдалян, в частности, высоко оценила работу региональных миссий ОБСЕ в углублении иупрочении региональной безопасности в странах Центральной Азии. В преодолении региональных вызовов депутат Национального Собрания подчеркнула инициативы политических лидеров центрально- азиатских государств. Она обратилась к упразднению Ереванского офиса ОБСЕ, отметив, что это в контексте выполнения обязательств организации не только изолировало Армению от сотрудничества с ней, но и существенно ограничило вклад местных миссий в возможную работу стран и обществ по обе стороны границы. Глава делегации добавила, что Армения, будучи верной взятым на себя перед ОБСЕ обязательствам, совместно с секретариатом структуры разработала "Программу сотрудничества Армении", которая включает основные направления деятельности закрытого офиса. "Это свидетельствует о том, что мы готовы продолжать с ОБСЕ конструктивное и позитивное сотрудничество", - заявила Эрмине Нагдалян. Депутат НС в решении вопросов безопасности подчеркнула эффективное применение таких инструментов ОБСЕ, как контроль над вооружениями, меры по укреплению безопасности и доверия, контролирование границ и др. В этом контексте она вновь отметила, что все еще не реализованы решения Вены и Санкт-Петербурга, являющиеся важным залогом исполнения и соблюдения трехстороннего договора о перемирии, подписанного в Бишкеке в 1994 г. между НК, Азербайджаном и РА. В свою очередь депутат Арман Сагателян в своем выступлении выразил уверенность, что мандат миссий ОБСЕ может сыграть важнейшую роль, и РА всегда будет содействовать расширению этого мандата. Он отметил, что соседние с Арменией государства на западе и востоке действуют неконструктивными средствами - транспортной блокадой, враждебной и агрессивной риторикой, доведенной до уровня государственной политики ксенофобией и арменофобией.