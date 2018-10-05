Пятница, 5 Октября 2018 12:55

АрмИнфо.Работа над проектом по объявлению амнистии продолжалась с первого дня деятельности нового правительства, и документ был готов еще в мае. Об этом сообщил министр юстиции Армении Артак Зейналян на своей странице в Facebook.

При этом он подчеркнул, что, документ был представлен на утверждение правительства 4 октября с учетом того, это не только политический, но и правовой и административный процесс, требующий глубоко изучения и анализа, расчета, прогнозов.

Амнистия приурочена к 2800-летию Еревана и 100-летию Первой Республики. Одобренный за закрытыми дверями правительством законопроект должен быть принят большинством депутатов НС.