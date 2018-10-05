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АрмИнфо.Работа над проектом по объявлению амнистии продолжалась с первого дня деятельности нового правительства, и документ был готов еще в мае. Об этом сообщил министр юстиции Армении Артак Зейналян на своей странице в Facebook.
При этом он подчеркнул, что, документ был представлен на утверждение правительства 4 октября с учетом того, это не только политический, но и правовой и административный процесс, требующий глубоко изучения и анализа, расчета, прогнозов.
Амнистия приурочена к 2800-летию Еревана и 100-летию Первой Республики. Одобренный за закрытыми дверями правительством законопроект должен быть принят большинством депутатов НС.
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|Депутаты из Армении в Бишкеке отметили важность миссии ПА ОБСЕ в регионе
|Зейналян: Проект по объявлению амнистии был готов еще в мае
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|Президент Армении и председатель Мюнхенской международной конференции обсудили вопросы безопасности
|По версии "Global Finance" Ардшинбанк признан самым надежным банком Армении
|Генри Киссинджер принял предложение президента РА посетить Армению
|Армен Саркисян назначил главу Палаты по гражданским и административным делам Кассационного суда
|Президент Армении подписал указы о назначении министров транспорта, связи и ИТ, энергетических инфраструктур и природных ресурсов, и по чрезвычайным ситуациям
|Тигран Балаян назначен послом Армении в Нидерландах
|Молодой человек попытался заработать на приватном видео
|День похорон Шарля Азнавура 6 октября будет объявлен в Армении днем траура
|Министр юстиции Армении принял посла США в связи с завершением последним своей дипмиссии в РА
|Освобожден от должности глава Госкомитета лесного хозяйства
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключених 5 октбр
|Министерство транспорта, связи и ИТ Армении возглавит член правления партии "Гражданский договор" Акоп Аршакян
|Полковник Гарик Гукасян возглавил столичную полицию
|При поддержке Beeline и Союза работодателей школьники будут изучать технологию использования солнечной энергии
|Суд общей юрисдикции Еревана возвратил иск Седрака Кочаряна против Артура Ванецяна
|ЦИК приняла самоотвод ряда членов ереванского Совета Старейшин от ППА и блока "Луйс"
|Новым Председателем Союза Банков Армении избран гендиректор Америабанка Артак Анесян
|Президент Армении удостоился премии имени Джона Эдвина Мроза
|Варужан Аветисян: Вопрос об изменении меры пресечения в отношении Биляна, Манукяна и Барсегяна давно созрел и это требование всей нации
|Демократическая партия Армении считает решение Никола Пашиняна об отставке преждевременным
|Арам I обеспокоен последними событиями в Армении
|Феликс Цолакян принял предложение возглавить Министерство чрезвычайных ситуаций Армении
|Пашинян в Париже примет участие в похоронах Азнавура
|Главный советник премьера: инвесторы не связывают своих ожиданий с выборами в Армении
|Председатель Комитета госдоходов Армении, как экономист, выступает "за" проведение внеочередных парламентских выборов в сжатые сроки
|Москва приветствует все те позитивные тенденции, которые наметились в процессе карабахского урегулирования
|В связи с оскорблениями граждан на территории Национального Собрания 5 человек доставлены в Полицию
|Армянский аналитик: Несмотря на новую политическую реальность, отсутствие какой- либо реальной и конструктивной оппозиции в парламенте повредит стране
|Валерий Осипян не видит необходимости в пересмотре закона "О Полиции"
|Филиал “Москва” Банка ВТБ (Армения) действует по новому адресу
|Правительство РА отправило в отставку губернаторов, представлявших партии "Процветающая Армения" и АРФД
|Правительство Армении за закрытыми дверями обсуждает проект решения об объявлении амнистии
|Военные разведчики ОДКБ приступили к третьему этапу учения "Поиск-2018": ведение разведки в назначенных районах
|Дни проведения мероприятий в рамках 17-го саммита стран Франкофонии могут быть объявлены в Армении нерабочими
|С 5 по 6 октября температура воздуха в Армении понизится на 6-8 градусов
|Замгенпрокурора России Саак Карапетян погиб в результате крушения вертолета под Костромой
|Никол Пашинян: Заявление депутата Армена Ашотяна о том, что 2 октября в ходе митинга произошли инциденты и были повреждены машины не подтвердилось
|В Ереванском зоопарке закавказские бурые медведи загрызли самку
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 4-го октября
|Посол России в Армении: Важно, что диалог между нашими странами идет на высшем уровне
|Америабанк и FMO подписали кредитный договор на 40 млн евро
|Дания завершила процедуру ратификации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС
|Ворота в парк перед Национальным Собранием Армении открылись без согласия спикера парламента
|Никол Пашинян: В своем вчерашнем решении, парламентские фракции вновь ошиблись
|Президент Армении и председатель фонда "Кaрнеги" обсудили перспективы сотрудничествa
|РПА: закон о регламенте НС преследует цель обеспечить работу парламента в случае форс-мажорных ситуаций
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