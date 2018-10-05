Пятница, 5 Октября 2018 12:35

АрмИнфо. "Мы всегда были готовы, и сейчас готовы, мы были с народом, и сейчас с ним, не то, чтобы мы хотим помешать. Если народ хочет в декабре, значит, мы тоже хотим в декабре, я готов взять всю боль народа на себя",- так неоднозначно ответил на вопрос о позиции блока "Царукян" к досрочным выборам, лидер блока, депутат-предприниматель Гагик Царукян в эфире программы "Урвагиц" на принадлежащем ему телеканале "Кентрон".

Касаясь заявления премьера о том, что только после досрочных выборов в Армении стабилизируется экономическая ситуация и улучшится инвестиционный климат, Царукян заметил: "Поток инвесторов остановился не в ожидании внеочередных парламентских выборов, а совершенно по иной причине. 5 машин друг за другом едут, останавливают, укладывают людей на асфальт, за что? Сегодня я хочу сказать следующее: господин премьер-министр должен искать контрреволюционеров в своей команде". Царукян также заверил, что, несмотря на то, что в настоящее время блок "Царукян" уже не входит в состав правительства, сегодня он будет делать еще больше: " Ответственность на мне, из 25 стран мира к нам едут 5000 человек, чтобы сделать инвестиции".

Царукян также сообщил, что намерен провести встречи с представителями непарламентских сил, которые не сотрудничали с Сержем Саргсяном и Робертом Кочаряном. Он заверил, что возглавляемая им политическая сила не имеет и не имела ничего общего с ни Левоном Тер-Петросяном, ни с Робертом Кочаряном, ни с Сержем Саргсяном. "Они никогда не смогут придти в политику посредством руководимой мной политической силы, иначе я буду сыном аморальной семьи",- заверил Царукян. Он напомнил, что блок <Царукян> в мае обеспечил одну треть голосов, необходимых для избрания Пашиняна премьер-министром, в то время как мог выдвинуть свою собственную кандидатуру. Глава <ПА> также напомнил о том, что когда задержали Никола Пашиняна, Сасуна Микаеляна, Арарата Мирзояна, именно он первым встал рядом с ними. <В то время никто не представлял, что можно добиться отставки Сержа Саргсяна, но я был рядом с ними, из-за чего у меня был достаточно жесткий разговор с Сержем Саргсяном. Он мне сразу же позвонил и сказал, что нанес ему удар из-за спины, а я сказал: я- оппозиционер и стою рядом с моими оппозиционными коллегами>, - заключил Гагик Царукян.

Он также напомнил, что доставлял на машинах воду митингующим: "Может скажите, что и этого не было. Трое не могут осуществить революцию, лед тронулся после нашего заявления, когда мы сказали, что поддерживаем народ, и Серж Саргсян подал в отставку. Именно тогда на площадь пришли десятки тысяч людей, и ситуация изменилась",- заверил Царукян, заметив, что мог бы при голосовании кандидатуры премьера в парламенте выдвинуть свою, но не сделал этого, поскольку у него нет подобных амбиций, и он уважает волю народа. Отметим, что более прямых ответов на вопросы относительно дальнейшей политической линии <Процветающей Армении> Царукян не дал, добавив, мол, не будет раскрывать все карты.