Пятница, 5 Октября 2018 12:16

АрмИнфо. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своем Послании народу Казахстана поделился планами по ведению внешней политики страны, передает МИА «Казинформ».

«В ходе моего январского визита в Вашингтон в переговорах с Президентом (США Дональдом) Трампом достигнута договоренность о расширенном стратегическом партнерстве Казахстана и США в XXI веке. Мы продолжим активное сотрудничество с Европейским союзом - нашим крупнейшим новым инвестиционным партнером. Развивается взаимовыгодное сотрудничество с государствами СНГ, Турцией, Ираном, странами Арабского мира и Азии», - сказал Глава государства в ходе ежегодного Послания народу Казахстану.

Президент также отметил важность принятия Конвенции о статусе Каспийского моря и завершениии Астанинской части Сирийского процесса. «Принятая на Актауском саммите конвенция о правовом статусе Каспийского моря открывает новые возможности сотрудничества с прикаспийскими странами и ставит жирную точку в вопросах всех наших границ по периметру Казахстана. Казахстан достойно завершает свою работу в Совете безопасности (ООН). Астанинский процесс по Сирии стал практически единственным эффективно работающим форматом переговоров по мирному урегулированию и выходу из кризиса этой страны», - отметил Нурсултан Назарбаев.

Глава государства напомнил, что на днях состоится Съезд представителей мировых традиционных религий. «Это тоже является символом доверия к нашей стране и межконфессионального согласия в нашей стране, которое у нас царит сейчас. Мы должны этим дорожить, также как и межэтническим согласием и дружбой в нашей стране, Ассамблеей народа Казахстана. Вместе с тем, в непростых современных условиях внешняя политика Республики Казахстан требует адаптации, продвижения национальных интересов на принципиальных и прагматических параметрах. Министерству иностранных дел надо проводить эту работу», - заключил Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев назвал эталоном межгосударственные отношения между Республикой Казахстан и Российской Федерацией. «Для обеспечения успешной модернизации Казахстана требуется дальнейшее продвижение, конечно, и проактивная внешняя политика. Наш миролюбивый курс и четко определенные в этой сфере приоритеты полностью себя оправдывают.

Также Президент обозначил и другие достижения страны во внешней политике и в сотрудничестве с другими странами и международными организациями. «Успешно функционирует ЕАЭС, который состоялся, как полноценное интеграционное объединение и активный член мировых экономических отношений.

Открыта новая страница взаимодействия в центральноазиатском регионе. Поступательно развивается всестороннее стратегическое партнерство с КНР - один из важных пунктов нашей внешней торговли. Программа «Один пояс, один путь» придала новый импульс нашим отношениям с Китаем, вы это знаете. Сейчас мы выполняем совместную программу с КНР о строительстве больше 50 крупнейших объектов», - отметил Нурсултан Назарбаев.

«Еще один вопрос - оптиковолоконная связь из Китая в Европу. Она подведена до Актау и не могла пройти через Каспийское море в Европу самым коротким путем, причем через Казахстан. После того, как мы подписали конвент по Каспийскому морю, такая возможность есть. У нас есть договор между Азербайджаном и Казахстаном, надо Правительству в это дело вникнуть и проложить. Это дело выгодно», - добавил Глава государства.