Пятница, 5 Октября 2018 12:15

АрмИнфо. "Тревожная картина планирования семьи в Армении значительно улучшилась". Об этом в Женеве, в рамках региональной конференции "Демография и развития ICPD+25" заявила начальник отдела охраны здоровья матери и ребенка при Министерстве здравоохранения Карине Сарибекян. Она отметила, что среднее число абортов сократилось на 4 раза. За последние три года положительная тенденция продолжается.

Кроме того, борьба с прерываниями беременности, связанными с полом ребенка, дала значительные результаты: разница в количестве новорожденных мальчиков и девочек снизилась на 5 пунктов. За последние 5 лет ежегодно рождается на 500 девочек больше. Средняя материнская смертность за последние три года сократилась вдвое. А за последние 10 лет в результате прерывания беременности не было зарегистрировано ни одного случая материнской смерти.

Отметим, что Конференция по демографическим вопросам была организована Европейской экономической комиссией Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) совместно с Фондом народонаселения ООН. В ней участвовали делегации из Европейского региона и почти всех стран СНГ, которые выступали с докладами о достижениях последних десятилетий.