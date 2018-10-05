Пятница, 5 Октября 2018 12:00

АрмИнфо.Делегат Азербайджана еще раз продемонстрировал деструктивный подход Баку по вопросу беженцев, поскольку азербайджанская делегация полностью исказила историю, исходя из своих политических предпочтений. Об этом, в ответ на выступление представителя Азербайджана, заявил глава миграционной службы Армении Армен Казарян в Женеве в ходе 69-го заседания Исполнительного комитета УВКБ ООН.

Он отметил, что Армения поддерживает призыв Верховного комиссара ООН по делам беженцев не политизировать эту платформу и рассматривать вопросы в гуманитарном контексте. Отвечая на обвинение азербайджанского делегата в том, что Армения, якобы, проводит агрессивную политику, Казарян заявил: "Некоторые делегаты продолжают политизировать эту платформу ". Он отметил, что в результате нагорно-карабахского противостояния Армения приняла около четырехсот тысяч беженцев, большинство из которых успешно интегрированы в армянское общество. "Между тем, Азербайджан, очевидно, длительное время удерживает их в положении беженцев, пытаясь использовать их в качестве политического инструмента ", - отметил Казарян.

Отвечая на обвинения делегата Азербайджана относительно того, что Армения, якобы, использует сирийских беженцев в политических целях, Казарян заявил: "Это не уменьшает нашего желания и готовности продолжать нашу поддержку братской стране, которая в свое время приютила более миллиона армянских беженцев после геноцида 1915 года. Сейчас мы будем продолжать принимать сирийских беженцев, пытаясь обеспечить им международную защиту в нашей стране", - заключил он.