Пятница, 5 Октября 2018 12:00

АрмИнфо. Вице-спикер Национального Собрания РА от Республиканской партии Армении (РПА) Арпине Ованнисян представила в полицию заявление в связи со звучащими в ее адрес угрозами.

"Сегодня я представила заявление в полицию по поводу преступления. Причина - угрозы жизни, периодически звучащие в отношении меня и членов моей семьи>, - написала она на своей странице в Facebook.

По словам Ованнисян, отныне она будет последовательна в вопросе применения мер гражданско-правовой ответственности в отношении лиц, делающих и распространяющих оскорбительные записи (ругательства) и комментарии.

"Представители средств массовой информации могут рассматривать этот пост в качестве первичного уведомления об устранении подобных комментариев со всех своих площадок, в том числе из Facebook. Я обращусь в суд по поводу любой записи или комментария, представив иски, в том числе, против тех субъектов, которые не удалили или продолжили предоставлять площадку для оскорбительных записей (с элементами ругани) даже после уведомления. Собираюсь воспользоваться всем спектром правового инструментария по защите ее прав, вплоть до обращения в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).", - написала она.

В качестве постскриптума вице-спикер отметила, что, будучи знакомой с международными критериями, принципами и прецедентами, она каждый раз надлежащим образом будет информировать СМИ и лиц, ставших или предоставивших площадки для ругательств, даже несмотря на то, что обязательство по предварительному предупреждению об удалении оскорбительных комментариев не закреплено в армянском законодательстве и не отображено в прецедентах ЕСПЧ. "Тем самым СМИ получат возможность в разумные сроки удалить подобные комментарии, чтобы не создавались никакие препятствия для их деятельности и никоим образом не нарушалась свобода слова. Для меня свобода слова была и всегда останется наивысшей ценностью, однако одно должно быть очевидным для всех: ругательство не может оставаться безнаказанным", - резюмировала она.