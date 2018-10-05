Пятница, 5 Октября 2018 11:57

АрмИнфо.Президент Армении Армен Саркисян 4-го октября в Нью-Йорке встретился с председателем Мюнхенской международной конференции по безопасности, послом Вольфгангом Ишингером.

Как сообщает пресс-служба президента, Саркисян и Ишингер подчеркнули важность проведения обстоятельных обсуждений по вопросам безопасности и необходимости поиска решений на основе глобального диалога, включая региональные проблемы. Посол Ишингер пригласил президента Саркисяна выступить на Мюнхенской международной конференции.

В свою очередь президент Саркисян отметил, что из года в год Мюнхенская конференция по вопросам безопасности становится более представительной и влиятельной, и обсуждаемые вопросы отражают текущие проблемы в области международной безопасности.

Отметим, что Мюнхенская международная конференция по безопасности является авторитетной платформой, объединяющей более 70 государств, политиков, общественных деятелей и дипломатов со всего мира, которые обсуждают вопросы международной безопасности, в частности, о текущих и будущих проблемах безопасности.

Президент в тот же день встретился с американским дипломатом Ричардом Хаасом, который с 2003 года занимает должность председателя Совета по международным отношениям.

Президент Саргсян и Ричард Хаас обменялись мнениями по международной политике, вопросам безопасности, проблемам и вызовам на Южном Кавказе, затронули перспективы армяно-американского сотрудничества.