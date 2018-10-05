Пятница, 5 Октября 2018 11:53

АрмИнфо.В результате эксклюзивного исследования известного американского журнала «Global Finance» Ардшинбанк пятый раз подряд признается самым надежным банком Армении 2018 годa. Титул «Самый надежный банк года» присуждается на основании таких важных показателей деятельности Банка, как результаты анализа рейтингов долгосрочных обязательств в иностранной валюте, присвоенных международными рейтинговыми агентствами Moody 's, Standard Poor' s и Fitch, а также на основании анализа совокупных активов тысячи крупнейших банков мира.

Исследование проводилось среди 106 ведущих мировых банков.

Напомним, что ранее журнал Global Finance также удостоил Ардшинбанк звания «Лучший банк Армении 2018 года».

С полным списком участников номинации «Самый надежный банк года» журнала Global Finance можно ознакомиться по ссылке https://bit.ly/2OS4k2t.