Пятница, 5 Октября 2018 11:47

АрмИнфо. Находящийся с рабочим визитом в Нью-Йорке президент РА Армен Саркисян провел завтрак с известным государственным деятелем США, дипломатом Генри Киссинджером, который в 1973-1977г.г. занимал должность государственного секретаря, а в период президентства Ричарда Никсона и Джералда Форда - советника президента по национальной безопасности.

Согласно сообщению аппарата президента РА, Армен Саркисян и Генри Киссинджер обменялись мнениями по проблемам мировой политики и международной безопасности, коснулись вызовов, стоящих перед регионом Южного Кавказа.

Как передает аппарат президента РА, Армен Саркисян и Генри Киссинджер являются друзьями. Они при любой возможности встречаются и обсуждают различные международные вопросы, в том числе, региональные, в контексте происходящих в мире процессов. Президент РА пригласил Генри Киссинджера посетить в ближайшем будущем Армению, приглашение было с благодарностью принято.

В 1973 году Генри Киссинджер был удостоен Нобелевской премии мира за усилия по завершению войны во Вьетнаме и подписание в Париже соглашения о восстановлении мира.