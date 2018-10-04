Четверг, 4 Октября 2018 20:26

АрмИнфо. Президент Армен Саркисян 4-го октября подписал указ о назначении пресс-секретаря Министерства иностранных дел Армении Тиграна Балаяна Чрезвычайным и Полномочным Послом Армении в Нидерландах (резиденция в Гааге).

Согласно информации аппарата президента РА, указ об отзыве Гарегина Мелконяна с должности посла был подписан Арменом Саркисяном в тот же день чуть ранее. Указом президента Балаян также назначен на должность постоянного представителя Армении в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Напомним, что указом экс-президента Армении Сержа Саргсяна от 2 марта 2018 года Гарегин Мелконян был освобожден от должности первого заместителя министра экономического развития и инвестиций и другим указом назначен послом Армении в Нидерландах.

На своей страничке в <Фейсбук> Балаян поблагодарил всех журналистов, с которыми работал на протяжении долгих лет. Он выразил благодарность и старшим коллегам-дипломатам, у которых учился навыкам и знаниям дипломатической службы.