Четверг, 4 Октября 2018 20:18

АрмИнфо. Молодой человек в Ереване попытался заработать на приватном видео ("home video"). Как сообщает пресс-служба СНБ РА, в ведомство было получено сообщение от гражданина о том, что, шантажируя обнародованием видеоматериалов, порочащих честь и достоинство его дочери, молодой человек, проживающий в городе Ереван, потребовал сумму в особо крупных размерах.

Согласно полученным предварительным данным, вымогатель длительное время находился в связи с потерпевшей и с ее ведома проводил видеосъёмку определенных эпизодов их общения. Затем он, связавшись с матерью потерпевшей, потребовал 6 млн драмов, угрожая обнародовать видеоматериалы.

Часть требуемой суммы под оперативным контролем сотрудников СНБ была передана упомянутому гражданину, сразу после чего он был задержан.

По данному факту в Следственном управлении СНБ РА возбуждено уголовное дело и предъявлено обвинение по признакам п.2, ч.3, ст. 182 (вымогательство в особо крупных размерах) УК РА. Шантажист взят под стражу.